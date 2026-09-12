Метео Балканс - ето как от минус 20 става плюс 22!
Кога пролетта ще изхвърли зимата
Следете всички новини, анализи и коментари за Минус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кога пролетта ще изхвърли зимата
Той няма харизмата на Борисов или Симеон
Нова и водещите Владимир Сиркаров и Кузман Илиев се споразумяха да прекратят договора
По-скоро недостатъци, отколкото предимства крие в себе си евентуалното увеличение на данъка върху доходите от лихви по депозитите отново до 10% през 2...
Общата печалба на трезорите пада до 466 млн. лв. за девет месеца