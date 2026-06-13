Държавата да помисли и за осигуровките
Днес грижата за хората е най-важна, силните да помагат на по-слабите, призовава проф. Николай Вълканов
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Днес грижата за хората е най-важна, силните да помагат на по-слабите, призовава проф. Николай Вълканов
Нека да разрешат поне проучването за газ в Добруджа Проф. д-р Николай Вълканов, заместник-председател на Управителния съвет на Българската минно-геол...