Увеличаваме производството и връщаме уволнени работници
Купихме фалиралия "Ремотекс", ще открием 500 работни места Готвим студенти и ученици за нашия бизнес, казва Николай Вълканов Проф. Николай Вълканов...
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Купихме фалиралия "Ремотекс", ще открием 500 работни места Готвим студенти и ученици за нашия бизнес, казва Николай Вълканов Проф. Николай Вълканов...