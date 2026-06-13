Няма пари за нов път Варна - Бургас
Липсват осигурени пари за изграждането на нов път между Варна и Бургас. Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос регионалният министър Лилян...
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Липсват осигурени пари за изграждането на нов път между Варна и Бургас. Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос регионалният министър Лилян...
И ремонтът на Онкологията във Враца ядоса министър Лиляна Павлова след атракциона пред пещерата Леденика. Община Враца ще бъде санкционирана за некаче...
За доста врачани проектът е кичозен