Демерджиев категоричен: Всичко е ясно за Сашко
Ще има много наказани служители, каза МВР шефът
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Ще има много наказани служители, каза МВР шефът
Ще дадем на общини и спортни клубове излишните имоти
София. „Кризата с бежанците е най-голямото предизвикателство пред страната ни през последните години. Все още съумяваме да овладяваме процеса, но без...
София. "Може би, основните проблеми, които доведоха хората на улицата са липсата на достатъчна представителност в политическата система на част от тях...
Автобусът, возил депутатите, купен с пари от Шенген за Гранична полиция
Обръщат МВР с краката нагоре, планирането ще идва от ръководството, а не както досега
София. Цветлин Йовчев да стане вицепремиер, предложи министър-председателят Пламен Орешарски. Премиерът предложи промяна в структурата на Министерск...