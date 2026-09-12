Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.
Фермерите следва да подават заявленията си в общинските служби по земеделие
Следете всички новини, анализи и коментари за Министерство На Земеделието И Храните. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фермерите следва да подават заявленията си в общинските служби по земеделие
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева призова за отпадане на руското ембарго. Тя говори по време на посещението си на Международното се...
Само търговци, които имат регистрирани обекти за търговия с храни, ще имат право да продават хранителни продукти по интернет, гласи проект на нов зако...
София. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. в размер на 10 530 лв. за изплащане...
София. Министерството на земеделието и храните ще създаде работна група, която да анализира нормативната уредба, свързана с малките земеделски произво...
София. Министерският съвет одобри Концепцията на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за прилагането на директните плащания в България от 201...
София. Изпълнителната агенция по горите напомня, че според разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча е позволено груповото и индивидуално ло...
Румен Порожанов остава засега, съобщи агроминистърът Димитър Греков
София. 3,5 млн. лева подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци обеща министърът на земеделието и храните Димитър Греков. Това стана ясно след...
Пловдив. „Държавата ще направи всичко възможно, за да стимулира производството на български хранителни продукти.", каза министърът на земеделието и хр...
София. След близо 16 години забрана за внос на български млечни продукти турските власти отново отварят пазара си, съобщиха от българското Министерств...
София. Любителският риболов се забранява от днес, 15 април, до 31 май. Заповедта е на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков и важи за...