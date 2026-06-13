Министър Пешев развъртя метлата. Шефът на тотото е аут
По случая са сезирани компетентните институции, а екипи на МВР вече правят проверка за извършено престъпление
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По случая са сезирани компетентните институции, а екипи на МВР вече правят проверка за извършено престъпление
ММС гарантира, че с адекватни действия подобни инциденти ще останат в миналото