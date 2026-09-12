58 212 четвъртокласници се явиха на миниматурите
58 512 деца се явиха на миниматурите по математика днес. Това са 96.62% от всички четвъртокласници. Тестът съдържаше общо 19 задачи - 16 от затворен т...
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58 512 деца се явиха на миниматурите по математика днес. Това са 96.62% от всички четвъртокласници. Тестът съдържаше общо 19 задачи - 16 от затворен т...
Две национални външни оценявания на четивната грамотност на децата ще проведе МОН. Това става ясно от план за реализиране на Стратегията за грамотност...
Миниматурите за четвърти клас започват от днес с изпита по български език и литература. Останалите дати за националните външни оценявания за малките с...
Задачи за ъгли измъчиха четвъртокласниците на миниматурата по математика. Тестът на хлапетата се състоеше от 19 въпроса, като 3 от тях не бяха с посоч...
София. Миниматурите за четвърти клас започват веднага след Гергьовден. На 7 май децата ще се явяват на национално външно оценяване по български език и...