Всичко за Миниматури

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Миниматури по четене

Миниматури по четене

Две национални външни оценявания на четивната грамотност на децата ще проведе МОН. Това става ясно от план за реализиране на Стратегията за грамотност...

09 май | 7:10
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Миниматурите почват от днес

Миниматурите почват от днес

Миниматурите за четвърти клас започват от днес с изпита по български език и литература. Останалите дати за националните външни оценявания за малките с...

07 май | 5:05
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Миниматури след Гергьовден

Миниматури след Гергьовден

София. Миниматурите за четвърти клас започват веднага след Гергьовден. На 7 май децата ще се явяват на национално външно оценяване по български език и...

30 април | 20:00
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