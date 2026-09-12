Великобритания изпраща миненосец в Черно море
Напрежението продължава
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Напрежението продължава
Дългият 154 метра щатски ескадрен миноносец "Porter" и 61-метровата турска подводница "Yildiray" са сред участниците в националното военноморско учени...
Американският ескадрен миноносец "Тръкстън" остава във водите на Черно море. Днес от Военноморските сили на САЩ съобщиха, че корабът отново ще участва...
Вашингтон. САЩ разполагат още един свой ескадрен миноносец край сирийските брегове. Така американските кораби с крилати ракети, разположени в Източнот...