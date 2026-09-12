Икономист вижда остър проблем при предсрочни избори
Неприемането на държавния бюджет ще бъде сигурна стъпка към нови парламентарни избори
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Неприемането на държавния бюджет ще бъде сигурна стъпка към нови парламентарни избори
Гарабед Минасян очаква поскъпване на живота
В следващите месеци ще има свиване на доходите, прогнозира икономистът