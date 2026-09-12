Българка е новият глас на ЕК
Мина Андреева е първата българка, която заема такава висока позиция в Европейската комисия
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Мина Андреева е първата българка, която заема такава висока позиция в Европейската комисия
Обявяването на новата еврокомисия на Жан-Клод Юнкер донесе два повода за радост и гордост в България. Първият бе номинацията на Кристалина Георгиева з...
Брюксел. Българката Мина Андреева ще бъде един от тримата говорители на Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер, съобщи той при представянет...