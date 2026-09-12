Всичко за Мина Андреева

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Отличничка с пиърсинг

Отличничка с пиърсинг

Обявяването на новата еврокомисия на Жан-Клод Юнкер донесе два повода за радост и гордост в България. Първият бе номинацията на Кристалина Георгиева з...

19 септември | 5:50
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Българка е говорител на Юнкер

Българка е говорител на Юнкер

Брюксел. Българката Мина Андреева ще бъде един от тримата говорители на Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер, съобщи той при представянет...

10 септември | 14:27
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