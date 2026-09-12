Геро - 34 представления в 34 града за 34 дни
На 10 ноември 1989 г. Дишлиев се обрича на пантомимата, обикаля света с "Куфар с монолог" Ученикът на Марсел Марсо разчувства публиката от Париж до С...
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На 10 ноември 1989 г. Дишлиев се обрича на пантомимата, обикаля света с "Куфар с монолог" Ученикът на Марсел Марсо разчувства публиката от Париж до С...
Дишлиев представя пограничния регион на турне в Европа Хасково. Световноизвестният актьора-мим Герасим Дишлиев – Геро отново ще е посланик на Свиленг...
За няколко часа в адския пек мимът припечели дребни стотинки