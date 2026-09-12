10 000 евро на калпак в "Милсами"
Молдовците си вирнаха носовете след мача с "Лудогорец" По 10 000 евро ще вземе един от играчите, които участваха в историческия реванш за молдовския...
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Молдовците си вирнаха носовете след мача с "Лудогорец" По 10 000 евро ще вземе един от играчите, които участваха в историческия реванш за молдовския...
Старши треньорът на "Лудогорец" Бруно Рибейро заяви, че е сигурен в крайния успех над "Милсами". В първия мач от втория предварителен кръг в Шампионск...
Залагам колата си, че продължаваме, отсече Ангел Петричев В "Лудогорец" са уверени, че издънката 0:1 от "Милсами" у дома в първия мач от втория предв...
Срещу молдовците ще е първата от много победи, закани се Бруно Рибейро Нов сезон, нови надежди. С тази мисъл "Лудогорец" започва похода към второ пор...