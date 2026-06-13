28 години затвор за баща убиец
28 години при строг режим ще лежи в затвора Милко Стоянов, пребил до смърт и блудствал с 2-годишната си дъщеря Станка. Наказанието, което Варненският...
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28 години при строг режим ще лежи в затвора Милко Стоянов, пребил до смърт и блудствал с 2-годишната си дъщеря Станка. Наказанието, което Варненският...
Бащата на малката Станка, който я преби зверски преди няколко дни, получи най-тежката мярка от Варненския окръжен съд - задържане под стража. Милко Ст...