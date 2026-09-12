Всичко за Милица Мирчева

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Милица 12-а на европейското

Милица 12-а на европейското

Спортният талант от "Чудесата на Стандарт" Милица Мирчева зае 12-о място на Европейското първенство по кроскънтри във френския град Йер. Сребърната ме...

13 декември | 21:00
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