Милица Мирчева е новият спортен директор на Wizz Air Sofia Marathon
До края на май е срокът за ранна регистрация за най-мащабното спортно събитие
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До края на май е срокът за ранна регистрация за най-мащабното спортно събитие
Тя е най-ценен атлет на 2018 година
Момичето от Мездра бяга днес в Студентския шампионат в Медисън
Бърза, издръжлива и чаровна. Така може да бъде определена 20-годишната ни млада надежда в леката атлетика Милица Мирчева. Родената в Добрич красавица...
Българският борец Даниел Александров (кат. до 75 кг) започна със сензационна победа в турнира от олимпиадата в Рио срещу вицешампионът от последните и...
Спортният талант от "Чудесата на Стандарт" Милица Мирчева зае 12-о място на Европейското първенство по кроскънтри във френския град Йер. Сребърната ме...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов лично награди днес Милица Мирчева за сребърния медал, който спечел...
„Милица Мирчева направи нещо невероятно. Нямах очаквания за толкова блестящо представяне от нейна страна, защото конкуренцията във възрастовата група...
Боровец. Националката Милица Мирчева донесе днес историческия първи медал за България при жените от европейско първенство по крос кънтри. Родената в Д...
Боровец. България има своя първи медалист от 21-ото европейско първенство по крос кънтри Самоков 2014. Милица Мирчева спечели сребърното отличие при д...
Луковит. Състезателката на "Атлет" (Мездра) Милица Мирчева спечели надпреварата при жените от 12-ото издание на кроса "Луковитски моми". Тя измина раз...