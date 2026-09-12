Папараците изумени! Какво прави Мила Йовович
И защо е занемарила вида си
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И защо е занемарила вида си
Евър ще тръгне по стъпките на звездната си майка и ще участва в новия „Питър Пан“
Актрисата посрещна третата си дъщеря от Пол Уилям Скот Андерсън
Най-красивата славянка в Холивуд изпаднала в стрес заради късното майчинство
Актрисата преживя спонтанен аборт преди две години
Мила Йовович качи в "Инстаграм" селфи, на което изглежда като старица. Снимката, на която Мила Йовович се представя като 85-годишна, е направена на с...
Мила Йовович роди в Лос Анджелис втора дъщеря - Дашиел Едон. И майката, и бебето са добре, съобщи говорителката на актрисата. Баща на момиченцето е бр...
Младата хубавица Евън Рейчъл Ууд призна, че е имала интимна връзка с колежката си Мила Йовович. Тя и преди е говорила публично за своята бисексуалност...
Йовович не каза дори "Здравейте" на летището в София
Киев. Актрисата и модел Мила Йовович, която е родом от Украйна, е решена да изпрати помощ на болниците в страната си, предаде СиБиЕс Нюз. Йовович...
София. Мила Йовович, Pиърс Броснан и Анджела Басет ще пристигнат в столицата за снимки в Кремиковци за лентата "Survivor". За момента продукцията сни...
Вдигат втори Лондон в Киноцентъра
Варна. Фенове от различни краища на света дебнат за автограф Силвестър Сталоун във Варна. Туристите и местните в морската столица обикалят край приста...
София. Звездата Мила Йовович ще стъпи на българска земя през първите десет дни на месец август. Визитата й е заради стартиращите снимки на третата час...