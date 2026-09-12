Включен микрофон запали нов скандал в НС/ЗАПИС/
Татяна Дончева променя правилника, реши личните обяснения
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Татяна Дончева променя правилника, реши личните обяснения
Калайджиев не е взел хонорар, а хванал микрофона само за да поздрави своя приятел рожденик
Видинският административен съд отмени заповедите за наказание на 8 пътни полицаи, които проверявали шофьори без микрофони за аудиозаписи, съобщиха от...
София. Депутатите от ГЕРБ се ядосаха на предложенията на БСП за орязване на времето за говорене в Народното събрание. "В досегашните парламенти не съм...
Новата технология ще има вграден микрофон- идеална за подслушвания