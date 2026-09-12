Всичко за Мика Стоичков

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Стоичков става дядо

Стоичков става дядо

Стоичков става дядо стана ясно от новината, че голямата му дъщеря Мика е бременна в третия месец от приятеля си Айкут. Това означава, че бъдещото внуч...

11 април | 22:30
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Мика показа новото гадже

Мика показа новото гадже

Мика Стоичков показа новото си гадже. Е, не написа името му, но вероятно става въпрос за американски момък. Щерката на Камата в момента е в Маями."Ког...

03 юни | 11:51
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