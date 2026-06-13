Лидерите на ЕС се събират на извънредна среща с Брюксел
Държавните и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз /ЕС/ се събират на извънредно заседание в Брюксел, по време на което ще търся...
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Държавните и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз /ЕС/ се събират на извънредно заседание в Брюксел, по време на което ще търся...