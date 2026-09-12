България излиза от две международни банки
Парламентът гласува решението със 138 гласа "за", 26 - "против" и 18 "въздържал се"
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Парламентът гласува решението със 138 гласа "за", 26 - "против" и 18 "въздържал се"
Книжа за 50 млн. евро ще бъдат пласирани на фондовата борса Международната инвестиционна банка (МИБ) ще пусне облигации на Българската фондова борса....
Проекти на стойност близо 100 млн. евро са в процес на подготовка с Международната инвестиционна банка. Финансирането е за Спарки Елтос заедно с УниКр...
София. Увеличаваме с Е12 млн. вноската на страната в капитала на Международната инвестиционна банка (МИБ). Кабинетът одобри участието на България в ув...
София. Правителството одобри участието на България в увеличаването на внесената част на уставния капитал на Международната инвестиционна банка (МИБ) с...
София. Международната инвестиционна банка предостави на България 20 милиона евро за подпомагане на малкия и среден бизнес. Сумата е предвидена в под...