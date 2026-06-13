Тайните градини на Магдалена Ралчева
В европейските филми невинаги има хепи енд, казва известната режисьорка, която на 30 май в Стара Загора дава старт на елитния кинофестивал "Златната л...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мгадалена Ралчева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В европейските филми невинаги има хепи енд, казва известната режисьорка, която на 30 май в Стара Загора дава старт на елитния кинофестивал "Златната л...