Спорното министерство и „Д2“ търсят най-добрата ученическа банда
Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, Димитър Кърнев и Деян Каменов – Дидо от „Д2" обявиха в ефира на бТВ старта на 8-ото издание н...
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Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, Димитър Кърнев и Деян Каменов – Дидо от „Д2" обявиха в ефира на бТВ старта на 8-ото издание н...
Благоевград. По какви критерии министерството на спорта е разпределило 20-те милиона лева за строителство на спортни обекти в страната и в частност в...
София. Правителството увеличава със седем служителите в Антидопинговия център. Причината е промени в устройствените правилници на Министерството на мл...
София. Водещите федерации обявиха открито в четвъртък, че българският спорт е пред закриване. Основната причина е Законът за обществените поръчки (ЗОП...