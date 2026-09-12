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Кметъла изпече мъфини с миди

Кметъла изпече мъфини с миди

Велико Търново. Мъфини, щрудели, сухарчета и бутерки с миди изпече кмета на Каварна Цонко Цонев по време на фестивала „Житената питка" в Стражица. Той...

17 октомври | 9:24
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