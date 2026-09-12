Рецепта. Вкусни коледни мъфини
Празниците са перфектно време да се отдадем на сладките изкушения
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Празниците са перфектно време да се отдадем на сладките изкушения
2 лесни рецепти за пурички със сирене и пухкави мъфини
Лесни мъфини с шоколад
Велико Търново. Мъфини, щрудели, сухарчета и бутерки с миди изпече кмета на Каварна Цонко Цонев по време на фестивала „Житената питка" в Стражица. Той...