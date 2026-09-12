Ураган помете наше село, обявено е бедствие (СНИМКИ и ВИДЕО)
Община Белово алармира за сериозни щети по инфраструктурата, засегнати са сгради и електропреносната мрежа
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Община Белово алармира за сериозни щети по инфраструктурата, засегнати са сгради и електропреносната мрежа
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС одобри 413 562 лева за укрепване на свлачището до блок 16 в кв. „Веселчане" в Кърдж...
Направена е организация и са предприети мерки с цел превенция в случай, че има високи води вследствие на снеготопенето, каза министърът на екологията...
Велико Търново. Спешно се търсят 2 681 167 лв. за укрепване на брега на река Дунав край свищовското село Вардим. В областната администрация в старата...