Карина Караиванова оглави делегация ни в Съветите на МИБ и МБИС
София. Правителството определи заместник-министъра на финансите Карина Караиванова за заместник-управител на България в Международния валутен фонд, ин...
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София. Правителството определи заместник-министъра на финансите Карина Караиванова за заместник-управител на България в Международния валутен фонд, ин...