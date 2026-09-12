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Как алкохолът става убиец

Как алкохолът става убиец

Метанолът не може да се различи на вкус и миризма от чистия алкохол. А първите признаци на натравяне може да настъпят след 4-8 часа, дори до 12-24 час...

29 декември | 8:34
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