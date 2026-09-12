Индийци гинат от фалшив алкохол
За последните четири дни в окръг Тарн Таран са починали 75 души
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За последните четири дни в окръг Тарн Таран са починали 75 души
Експертни комисии към Европейския съюз настояват да бъде изцяло забранена смъртоносната съставка Очаква се до края на тази година Европейският съюз д...
"Снежна буря" пред погледа издава ракията менте, обяснява д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология във ВМА - Д-р Вели, крие ли рискове упо...
И 75 мл опасна течност за чистачки може да те убие, алармира евродепутатът от ГЕРБ-ЕНП Емил Радев - Г-н Радев, внесохте в Европейската комисия (ЕК) п...
Метанолът не може да се различи на вкус и миризма от чистия алкохол. А първите признаци на натравяне може да настъпят след 4-8 часа, дори до 12-24 час...
Течността за чистачки на промоция почти винаги съдържа метанол
София. Отравянето с метанол се превръща в епидемия. Какво представлява този химикал и защо има толкова пагубно действие върху организма? "Стандарт" по...
Течността за чистачки с дървесен спирт е два пъти по-евтина
Варна. Варненец почина след обилна почерпка с ракия менте. 54-годишният мъж надигнал бутилка с метилов алкохол по време на як запой в домашни условия....