В Австралия задържаха 2 тона дрога
Стоката била скрита в пратка с тонколони от Банкок.
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Стоката била скрита в пратка с тонколони от Банкок.
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