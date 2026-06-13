ДПС може да подкрепи Соломон Паси за кмет на София
Съзнателно ще делегираме авторските права за политическата теза да се разкрие истината за кухите фирма на КТБ на РБ, нека е тяхно авторското право. Са...
Следете всички новини, анализи и коментари за Местан Соломон Паси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съзнателно ще делегираме авторските права за политическата теза да се разкрие истината за кухите фирма на КТБ на РБ, нека е тяхно авторското право. Са...