Месни заговезни! Последен ден преди най-строгите забрани
Традицията повелява на трапезата да е само семейството
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Традицията повелява на трапезата да е само семейството
Богата трапеза събира семействата
На този ден за последен път се яде месо преди началото великденските пости
Отбелязваме Месни Заговезни или така наречената Неделя месопустна- последния ден, в който се яде месо преди Великденските пости. Денят винаги съвпада...
На 15 февруари православната църква отбелязва Месни Заговезни или Неделя Месопустна. Празникът винаги се празнува в неделя, 8 седмици преди Великден,...