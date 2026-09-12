Южна Корея обяви край на епидемията от MERS
Премиерът на Южна Корея Хуан Кхьо-ан обяви край на епидемията от Близкоизточния респираторен вирус - MERS. Министър-председателят заяви, че от 23 дни...
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Премиерът на Южна Корея Хуан Кхьо-ан обяви край на епидемията от Близкоизточния респираторен вирус - MERS. Министър-председателят заяви, че от 23 дни...
Нов случай на починал вот вируса MERS в Южна Корея. Той е регистриран в сряда и е първият за последните осем дни, сочат данни на агенция Yonhap. С не...
Здравното министерство на Южна Корея съобщи за два нови смъртни случая, причинени от Близкоизточен респираторен синдром (MERS), предаде Ройтерс. Нови...
Риад. Саудитска Арабия обяви, че още 13 души са починали от коронавирусът MERS през изминалите дни, докато Световната здравна организация се подготвя...
Мадрид. Испанското министерство на здравеопазването съобщи за първи случай в страната на коронавируса MERS (Близкоизточен респираторен синдром) у жена...
Правителството мълчи, експерти от СЗО са притеснени