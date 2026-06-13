Мерджанов: Има вътрешен дефицит на доверие
Има вътрешен дефицит на доверие. Министър-председателят призна, че под натиск отвън и отвътре е длъжен да направи съответните смени в сектор "Сигурнос...
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Има вътрешен дефицит на доверие. Министър-председателят призна, че под натиск отвън и отвътре е длъжен да направи съответните смени в сектор "Сигурнос...