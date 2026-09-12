Четирима младежи поемат ръководни роли в А1
Те са част от инициативата „Мениджър за един ден”
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Те са част от инициативата „Мениджър за един ден”
Те управляваха в рамките на инициативата „Мениджър за един ден”
А1 отново е сред компаниите, които отвориха врати за младите участници – общо 8
Учениците Павел Илиев и Ренета Цветанова станаха съответно областен управител и зам.-областен управител
Благоевград. Община Гоце Делчев участва в инициативата „Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт България, която се проведе в сряда в цялата страна....