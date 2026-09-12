Искат арест за 80-годишен дядо, убил сина си
Окръжна прокуратура-Благоевград внесе в съда във вторник искане за най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 80-г. Иван Срадков...
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Окръжна прокуратура-Благоевград внесе в съда във вторник искане за най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 80-г. Иван Срадков...
Понякога съдбата си прави странни шеги. Това усети на свой гръб кандидатът за кмет на петричкото село Мендово – Христо Учителски. На първия тур „шегат...
След първия тур кметският стол в петричкото село Мендово астана празен заради 1 бюлетина. Толкова не стигна на победителя във вота да спечели пети пор...
Поне още седмица кметският стол в петричкото село Мендово ще остане празен. Само една бюлетина не стигна на победителя на първия тур на местните избор...