ЦСКА реши за Менди в бензиностанция
Съдбата на Джаксън Менди е била решена в бензиностанция в "Надежда", разбра "Стандарт". Там главният акционер в ЦСКА Александър Томов е организирал до...
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Съдбата на Джаксън Менди е била решена в бензиностанция в "Надежда", разбра "Стандарт". Там главният акционер в ЦСКА Александър Томов е организирал до...
"На път към ЦСКА е", каза Александър Томов по адрес на Джаксън Менди тази сутрин. Както първи съобщихме, бранителят разтрогна с "Литекс" и пристигна н...
Мениджърът на Менди звъни на "Армията", извинява се
София. Невиждана атака от страна на феновете накара Джаксън Менди да бие отбой. Сенегалецът обяви, че остава на "Армията". И за да бъде последователен...