Грозното пате от Моордрехт
Карали треньор да го изгони от отбора си Той притежава камуфлажна кола, която буди сравнения с Марио Балотели, къща в Айндховен с боксов ринг с реалн...
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Карали треньор да го изгони от отбора си Той притежава камуфлажна кола, която буди сравнения с Марио Балотели, къща в Айндховен с боксов ринг с реалн...
Пълен обрат за "Манчестър Юнайтед" на „Олд Трафорд". Снощи тимът победи "Брюж" с 3:1. Двубоят бе от първия плейофен двубой за влизане в групите на Шам...
"Манчестър Юнайтед" уреди първи трансфер. "Червените дяволи" са се разбрали с Мемфис Депай от ПСВ Айндховен. Новината бе потвърдена на официалната стр...
"Манчестър Юнайтед" проверява възможността да привлече нападателя на ПСВ Айднховен Мемфис Депай, информират медиите на Острова. Депай е водещият гол...