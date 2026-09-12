Гръмнаха мексиканец в главата насред София
Простреляният е бил откаран бързо от спешна помощ
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Простреляният е бил откаран бързо от спешна помощ
"No money, no bulka"/ "Няма пари, няма булка". Това са думите, които един мексиканец чува преди да вземе своярта избраница от дома на родителите й. Мъ...
Монтерей. Мексиканецът Мануел Урибе, който през 2007 година бе определен за най-тежкият човек в света, е починал в болница в Монтерей на 48 г., съобщи...