Нови правила за касовите бележки. Засягат всички
Променят наредбата за фискалните устройства
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Променят наредбата за фискалните устройства
Близо 1000 са мейл адресите на известни личности, разпространени заради гаф
Нова измама с цел източване на лични данни тръгна в интернет
Маунтин Вю. Google представи новата пощенска услуга Inbox, с която изцяло преобразява досегашният модел на електронните пощи. Това не е новият Gmail,...
Служители на "Икономедиа" сезираха прокуратурата заради публикувания мейл до тях от Иво Прокопиев, съобщи "Дневник". В сигнала е записано, че има дос...
София. Няма да допуснем да се стигне до уволнения по мейла. Това заяви Корнелия Нинова, шеф на социалната комисия в парламента, по повод на внесените...
Плевен. На 1000 лева глоба бе осъден Николай Тодоров за това, че прочел съобщението "Приятни почивни дни" по имейл. Виновникът е бивш служител на общи...
Анонимният сигнал е верен, документите са взети от ДАНС, твърди Цацаров