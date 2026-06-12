Скален град води чужденци в Пирин
Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. Симитли си има своя Стоунхендж – мегалитен паметник, в който е пълно с камен...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мегалитен Паметник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. Симитли си има своя Стоунхендж – мегалитен паметник, в който е пълно с камен...