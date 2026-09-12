Семейна драма за наша измъчвана медсестра в Либия
Какво съобщи Валя Червеняшка в мрежата
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Какво съобщи Валя Червеняшка в мрежата
Чудно е откъде е тази изключителна злоба
Жената е шокирана от скъпотията
Какво написа тя от фронта в Украйна
Пореден случай на агресия от пациент
Правила си експерименти с ваксинирането
Тя даде надежда на хората да не страхуват
Атина. Пет жени са в ареста от нощта на 19 срещу 20 юни 2014г., тъй като работели нелегално като частни медицински сестри в болница в гръцката столица...
Пловдив. Медицинска сестра от Пловдив ще си поръча некролози, за се да спаси от натрупаните сметки за парно. Радиаторите й били запечатани преди годин...