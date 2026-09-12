Енчев предлага спрей с марихуана за тежко болни
Предлагам легализация на медицинската марихуана. Това ще облекчи живота на хиляди българи с тежки и болезнени болести. Това заяви вчера пред bTV незав...
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Предлагам легализация на медицинската марихуана. Това ще облекчи живота на хиляди българи с тежки и болезнени болести. Това заяви вчера пред bTV незав...
Йерусалим. Израелски учени представиха нов вид медицинска марихуана, която няма психоактивни ефекти, а само лечебни, съобщи БГНЕС. Новият вид лечебна...
Машината проверява документите на купувачите