8 години без проф. д-р Лъчезар Цоцорков – един сърцат българин
Ще го запомним като един от най-ярките строители на съвременна България
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Ще го запомним като един от най-ярките строители на съвременна България
Кметът на община Банско Георги Икономов се срещна с вдовицата на големия меценат и приятел на град Банско – Георги Христов. Тя бе в града, за да изпъл...
Крупният индустриалец и всепризнат меценат Пламен Бобоков, собственик на "Приста Ойл", получи двойно признание от своите съграждани навръх празника на...
Стара Загора. Малката Гергана Тодорова, която бе финалистка в детското шоу на Слави, и не по-малко талантливата и сестра Милица, на 6 години, търсят...