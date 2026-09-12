Пеевски: Младите в ДПС ще участват в управлението
Очаква да бъдат избрани двама съпредседатели на Младежко ДПС
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Очаква да бъдат избрани двама съпредседатели на Младежко ДПС
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е "символ на партията, който олицетворява нейното единство". Това обявиха делегатите по време на 7-мата Нацио...
Седемте общински структури на МДПС в Кърджали номинираха почетният председател Ахмед Доган за лидер на партията Всички седем общински структури на М...
Кърджали. 700 млади хора членове и симпатизанти на ДПС се събраха в момчилградския комплекс "Маказа" през почивните дни. Областният председател на мл...