Мъж свири "Бийтълс", докато му оперират мозъка (ВИДЕО
Мъж претърпя сложна мозъчна операция, пеейки парчето „Yesterday" на легендарната рок банда "Бийтълс", разказва английското издание "Телеграф". 33-год...
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Мъж претърпя сложна мозъчна операция, пеейки парчето „Yesterday" на легендарната рок банда "Бийтълс", разказва английското издание "Телеграф". 33-год...