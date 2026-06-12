Крадци с мазоли задигнаха 1 км кабел
Сливен. Трудолюбиви крадци копали цели 26 дни, за да задигнат близо километър кабел. От 14 януари до 9 февруари крадците направили 27 изкопа в трасето...
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Сливен. Трудолюбиви крадци копали цели 26 дни, за да задигнат близо километър кабел. От 14 януари до 9 февруари крадците направили 27 изкопа в трасето...