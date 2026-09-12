Голямо признание за Мая Новоселска
На наградите „Златен кукерикон“ бе удостоена с приз на името на Георги Калоянчев
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На наградите „Златен кукерикон“ бе удостоена с приз на името на Георги Калоянчев
Култовият режисьор изкарал тежко коронавируса, но вече репетира следващия моноспектакъл с жена си Мая Новоселска
Да се репетира по интернет е чудесно за здравето и ужасно за резултата, казва Теди Москов
Изключителната актриса, Теди Москов и компания възродиха „Едно малко радио“
Фото Светлозар ГЕОРГИЕВ
Москов черпи за внучка и за гастрола на "Пурпурният остров" в София Теди Москов и Мая Новоселска черпят за внучка. Синът им Иван, който очаквано се о...
Съпругите на Теди Москов и на Дони обират овации в Народния и в Армията
Любляна. Моноспектакълът на Мая Новоселска „Едно малко радио", режисиран от Теди Москов и „Столовете" от Йожен Йонеско на трупата във Враца са фаворит...