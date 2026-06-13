Вижте отговорите от матурите днес
Вече са ясни отговорите от матурите за дванадесети клас, които се проведоха днес. МОН обяви резултатите на официалната си страница, която не можеше да...
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Вече са ясни отговорите от матурите за дванадесети клас, които се проведоха днес. МОН обяви резултатите на официалната си страница, която не можеше да...