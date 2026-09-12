Всичко за Матиас Майер

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Майер с успех и за СК

Майер с успех и за СК

Олимпийският шампион в спускането Матиас Майер (Ав) спечели в Ленцерхайде (Швейц) първата си победа за Световната купа. Той изпревари с 0,11 сек Крист...

12 март | 17:02
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