Матиас Майер с втора поредна победа в ските
Ден след като спечели спускането в Заалбах (Ав) олимпийският шампион от Сочи 2014 Матиас Майер (Ав) триумфира и в супергигантския слалом за СК проведе...
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Ден след като спечели спускането в Заалбах (Ав) олимпийският шампион от Сочи 2014 Матиас Майер (Ав) триумфира и в супергигантския слалом за СК проведе...
Олимпийският шампион в спускането Матиас Майер (Ав) спечели в Ленцерхайде (Швейц) първата си победа за Световната купа. Той изпревари с 0,11 сек Крист...
Сочи. Австриецът Матиас Майер триумфира в алпийското спускане на Олимпиадата в Сочи. Новият шампион остави зад себе си сочените за лидери, като запи...