Слави с 3 хода! Шах с царя. Рокада. Мат
Първия вече го направи - смени Николай Василев
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Първия вече го направи - смени Николай Василев
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