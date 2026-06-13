Студенти отбелязват Световния ден на чистите ръце с масово миене
Студенти по медицина и здравни грижи в Тракийския универсиет ще отбележат Световния ден на чистите ръце - 5 май, с масово миене. Своебразният флашмоб...
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Студенти по медицина и здравни грижи в Тракийския универсиет ще отбележат Световния ден на чистите ръце - 5 май, с масово миене. Своебразният флашмоб...