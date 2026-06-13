Сменяйте маските често, не ползвайте асансьор
Това съветва д-р Георги Желев, вирусолог и преподавател в Тракийския университет
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Това съветва д-р Георги Желев, вирусолог и преподавател в Тракийския университет
Много често се събуждаме и кожата ни изглежда далеч от перфектното. Ежедневни проблеми като зачервяване, сухота и акне отнемат много време и грижи, за...